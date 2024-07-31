Астролог Антон рассказал, что в августе есть угрозы обстрелов и разрушений жилой инфраструктуры, но, кроме этого, начнутся разговоры о формате переговоров по окончанию войны.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

У нас фактически не очень, но много неприятных аспектов в августе будет, особенно во второй половине месяца. У нас 19 числа три аспекты, которые не очень приятные, квадрат, оппозиция и квадрат. Квадрат Солнца к Урану, оппозиция Венеры к Сатурну и квадрат Юпитера к Сатурну.

Плюс-минус неделю с этого дня могут быть какие-то обострения, которые могут касаться обстрелов с воздуха полностью, могут быть разрушения жилых кварталов, жилых массивов. Солнце к Урану дает возможность разрушения критической инфраструктуры в этот промежуток времени. Венера к Сатурну может потенциально дать историю, когда могут находиться под угрозой какие-то жилые кварталы, массивы.

И что самое интересное – все эти три аспекта в один день. То есть может быть, к сожалению, обострение.

И у нас еще 2 августа также идет квадрат Венеры к Урану, и здесь могут быть удары именно по жилым кварталам, массивам, все, что новое, не знаю, школа, детсад, больница, дом новый, который построили за последние 5-10 лет. Вот с этим могут быть проблемы, могут туда попасть.

А какие будут благоприятные даты августа?

Соединение Марса и Юпитера 14 августа идет, они будут соединяться в знаке зодиака Близнецы. И здесь, кстати, могут быть какие-то первые звоночки относительно того, как, в каком контексте будут проходить переговоры, и что мы на них узнаем, то есть что-то нам забросят.

Как сообщала Politeka, Бюн рассказала, выполнит ли Трамп свои обещания.

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