"Украинская команда" передала 28-й знаменитой механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода очередную партию самолетов-камикадзе, ретранслятор и катапульту к ним. Эти самолеты уже завтра полетят на головы орков", – говорится в сообщении.

В волонтерском штабе напомнили, что 28 бригада продолжает традиции воинов УНР."В конце десятых годов ХХ века бойцы Украинской Народной Республики совершили первый зимний поход по тылам большевиков и деникинцев. За весь поход было пройдено 2,5 тыс. км, проведено более 50 успешных боев. Сегодня потомки славных Рыцарей Зимнего похода - бойцы 28-й – продолжают славные традиции воинов УНР. С начала широкомасштабного вторжения они избивали врага в Одесской области, освобождали правобережье Херсонщины.

Руководитель волонтерского штаба поблагодарил бойцов бригады.



"Хочу поблагодарить наших ребят, наших героев, которые уже более двух лет защищают наше государство на самом горячем направлении на Донбассе. Друзья, мы обязательно победим. Слава Украине! И смерть врагам!" – сказал Палатный.





