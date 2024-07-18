Для усиления обороноспособности и поддержки защитников Украины волонтеры Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда» вместе с командой фонда Николая Томенко «Рідна країна» и народным депутатом Валерием Дубилем доставили большой гуманитарный груз Центру специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины.

«Наш Фонд «Рідна країна » уже долгое время сотрудничает с коллективом Центра специального назначения "Омега". Вот и сейчас совместно с командой фонда "Надежда" мы помогаем им в подготовке воинов, которые будут выполнять сложные и ответственные задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Убежден, что наши воины-герои должны ощущать поддержку не только государства, но всего украинского общества», - отметил Николай Томенко.

Шесть подразделений, входящих в состав Центра специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины, выполняют самые сложные задачи в самых горячих точках фронта еще с 2014 года. Спецназначители центра принимали участие в боях за Славянск и Краматорск в 2014 году, а также в битвах за Харьков, Киев, Северодонецк и Лисичанск.

«На нашу судьбу выпали непростые времена, когда Украина столкнулась, пожалуй, с одним из самых больших вызовов за всю свою многовековую историю. Поэтому каждый из нас должен делать все возможное, чтобы наши мужественные защитники дали достойный ответ на этот вызов. Каждый день мы делаем все возможное, чтобы помогать – ищем, находим и передаем гуманитарные грузы военным подразделениям, медикам и мирным жителям. Сегодня передали партию помощи спецназам из «Омеги» Нацгвардии Украины. Уверены, что она пригодится им при выполнении задач по защите Украины. Спасибо ребятам, гордимся каждой и каждой, кто сегодня защищает Украину», - резюмировал председатель наблюдательного совета БФ «Надежда», первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.