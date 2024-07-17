Политолог Андрей Золотарев обнародовал часть письма вице-президенту США Энтони Блинкену с рекомендацией ввести против 6 депутатов персональные санкции за попытку религиозных притеснений и инициирование рассмотрения проекта закона №8371 о запрете УПЦ во втором чтении.

Об этом пишет издание Главком.

«О том, что персональные санкции аналогичные списку Магнитского могут догнать инициаторов законопроекта №8371, говорит письмо главе Госдепа Энтони Блинкену, – это реальность для тех, кто проголосует за этот законопроект. Особенно, если Трамп выигрывает выборы», — отмечает политолог.

В листьях значатся 6 фамилий:

Николай Княжицкий, председатель Комитета по культуре и духовности ВРУ. Евгения Кравчук, заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики ВРУ.

Никита Потураев, глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики ВРУ.

Владимир Вятрович, член Комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике.

Виктор Еленский, глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (DESS).

Александр Аликсийчук, член Комитета Верховной Рады Украины по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Политолог также обнародовал видео кандидата на должность Вице-президента от Трампа Джея Ди Венса, резко раскритиковавшего проект закона №8371. «Наш стыд в том, что мы не выдвигали требование настоящей религиозной свободы для получения и использования сотен миллиардов долларов в Украине», — сказал кандидат на вице-президента США.

«Учитывая, что республиканцы, в отличие от демократов, очень чувствительны в вопросе религиозной свободы — последствия могут быть масштабными», — спрогнозировал Андрей Золотарев.