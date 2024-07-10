Шаманка Сейраш заявила, что российский удар по «Охматдету» сдвинет с мертвой точки определенные проблемы, вопросы и разрешения по действиям ВСУ на фронте.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Для людей, которые огорчились официальным заявлением Штатов, что они не будут менять свои позиции по разрешению или неразрешению нам гатить в тыл американским оружием. Делите это заявление на 50, потому что это заявление сделано как отмазка под давлением СМИ и под давлением общественности.

Я смотрела вопрос, дадут ли нам какие-то возможности типа такого разрешения, какой-то истории - да, дадут. После «Охматдета» – да, дадут. Словом, эта тема сдвинется с мертвой точки, и это будет тот прецедент, по которому нам дадут какое-то разрешение. Если не официально, вслух, в СМИ, то неофициально, на ухо. Так что у нас будет возможность.

То есть команду «фас!» мы можем получить?

Да, перспектива на это есть.

Почему они отравили воду? Зачем? Чтоб что? Какой смысл?

Во-первых, здесь карта ностальгии. Такое впечатление, что мы что-то подобное уже видели. Возможно, давно, но видели, надо вспомнить, не было ли подобного рода прецедентов в 2014, например. Мало привести к потерям. Еще большие потери.

То есть россия действует всегда террористически двумя моментами: у тебя или первый прилет, приезжают спасатели, и второй прилет по спасателям, или задействовали такой вот метод. То есть будут нам делать какую-то беду или прилетами, или какими-то водами.

Как сообщала Politeka, Ланг заявила, что пока над Харьковом сгущаются тучи, но это не навсегда.

Также Politeka писала о том, что Бюн заявила, что после ракетного удара по «Охматдету» нам дадут больше защиты.





