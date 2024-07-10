Об этом она рассказала на канале «Прогноз».
Для людей, которые огорчились официальным заявлением Штатов, что они не будут менять свои позиции по разрешению или неразрешению нам гатить в тыл американским оружием. Делите это заявление на 50, потому что это заявление сделано как отмазка под давлением СМИ и под давлением общественности.
Я смотрела вопрос, дадут ли нам какие-то возможности типа такого разрешения, какой-то истории - да, дадут. После «Охматдета» – да, дадут. Словом, эта тема сдвинется с мертвой точки, и это будет тот прецедент, по которому нам дадут какое-то разрешение. Если не официально, вслух, в СМИ, то неофициально, на ухо. Так что у нас будет возможность.
То есть команду «фас!» мы можем получить?
Да, перспектива на это есть.
Почему они отравили воду? Зачем? Чтоб что? Какой смысл?
Во-первых, здесь карта ностальгии. Такое впечатление, что мы что-то подобное уже видели. Возможно, давно, но видели, надо вспомнить, не было ли подобного рода прецедентов в 2014, например. Мало привести к потерям. Еще большие потери.
То есть россия действует всегда террористически двумя моментами: у тебя или первый прилет, приезжают спасатели, и второй прилет по спасателям, или задействовали такой вот метод. То есть будут нам делать какую-то беду или прилетами, или какими-то водами.
Как сообщала Politeka, Ланг заявила, что пока над Харьковом сгущаются тучи, но это не навсегда.
Также Politeka писала о том, что Бюн заявила, что после ракетного удара по «Охматдету» нам дадут больше защиты.