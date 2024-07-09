Тарологиня Елена Бюн сделала расклад и сообщила, что россияне уже не первый раз целятся по детской больнице «Охматдет», и сейчас они радуются, но им все вернется.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Почему «Охматдет»? Они специально целились по нему или они целились в другую цель?

У мены (ред. – в раскладе) были детские больницы, больницы в целом. Они специально целились в «Охматдет»? Ну, в принципе, да. Тут мощный удар. И идет еще опасность повторения такого. Ну, это может быть не «Охматдет».

А давайте посмотрим, будут ли они снова целиться по «Охматдету»?

Они уже не первый раз по нему целятся, не первый, здесь показывает. Еще раз будет ли «Охматдет» целью? Ночью надо быть внимательными. Ну, я так думаю, да, и это могут быть еще другие больницы, учреждения, и жилые дома опять.

Как эта ситуация проиграется, отобразится на военной ситуации в Украине?

Горбатова могила исправит, они радуются, продолжают радоваться, что удар нанесли по «Охматдету», по Киеву, и по Кривому Рогу, и по Днепру, и кричат, что хохлам мало. Вам все вернется, вы не представляете, как вам все вернется, будет вам мало.

Защита. Защиту нам должны дать, это да, с одной стороны, и не афишировать. Да, будут что-то…

Понимаете, эта сегодняшняя ситуация, не дай Бог повторение еще в ближайшее время, не дай Бог, потому что, смотрите, опять показывает карту медицины в том числе. И здесь карта повторения идет, к сожалению. Это может быть любой город, любой населённый пункт Украины, и это действительно какие-то будут скрытые действия, но это будут какие-то мощные действия в плюс Украине и в минус кремлю.

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