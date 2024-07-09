К сбору средств на восстановление Национальной детской специализированной больницы «Охматдет», которая 8 июля подверглась российскому ракетному удару, присоединилась букмекерская компания Vbet. Об этом «Трибуне» сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Общенациональный сбор средств на восстановление крупнейшей и самой современной в Украине детской больницы вчера объявили UNITED24 и monobank. Первая отметка в 100 млн гривен была преодолена буквально за три часа. К сбору средств присоединились как простые украинцы, так и ответственный бизнес.

"По информации от соучредителя monobank Олега Гороховского, от Vbet для этого сбора поступил взнос на сумму 4 миллиона гривен", - пишет издание tribuna.

По состоянию на середину дня 9 июля собрано уже более 200 млн, поэтому сумма сбора повышена до 250 млн гривен.

Участие в сборе приняли также Национальный олимпийский комитет, Украинская ассоциация футбола и другие представители мира спорта.

Российский ракетный удар пришелся на один из корпусов «Охматдета». В результате попадания российской ракеты погибли 2 человека, среди которых 30-летняя врач, 32 человека получили ранения, в том числе 8 детей. Близлежащие корпуса также получили значительные разрушения и повреждения.

Больница «Охраны материнства и детства» является ведущей детской больницей Украины, в которой ежегодно проходят лечение более 20 тысяч детей со всей страны.

Она была основана еще в 1894 году выдающимся украинским меценатом Николаем Терещенко.

В 2010-2020-х больница была полностью переоснащена новейшим оборудованием, построены новые корпуса.

8 июля 2024 россия совершила военное преступление, целенаправленно ударив по исключительно гражданскому объекту. 9 июля в память о погибших во время российской атаки на Киев в столице объявлен днем ​​траура.