Наместник Спасо-Преображенского монастыря Украинской Православной Церкви и тактический медик пообщался с журналистами за два дня до своего возвращения на фронт.



Об этом он рассказал в интервью Українським новинам.



Наместник говорит, что уже трижды был на фронте. Ездит настолько часто, насколько разрешает загрузку монастырем. «На нуле» нейтрально относятся к тому, что он священник УПЦ, потому что на фронт едет прежде всего спасать жизнь ребят как тактический медик, но если заходит вопрос о вере, то никогда не скрывает, что является священником.

«Понимаете, там люди смотрят не на названия, не картинку. Они смотрят на то, что ты делаешь, насколько ты готов ради ближнего рисковать своей жизнью, насколько ты готов впрягаться ради спасения жизни человека, чтобы работать в команде», - говорит Архимандрит



Говорит, что для него не важно, какого вероисповедания – важно, какой человек. Ибо когда он служил в Ираке калеаном, там мусульмане очень уважительно относились к нему, в том числе и потому, что был представителем православной церкви.

«Это один из моментов, которые я хотел бы изменить в нашей жизни. Уверен, что тогда было бы меньше конфликтов. Это важно особенно сейчас, когда необходима консолидация украинского общества перед общим врагом», - говорит он.

«Я считаю себя патриотом и доказываю это не словом, а делами. Там, на фронте, моя главная задача — чтобы человек остался жив, чтобы он вернулся домой и с ним все было хорошо. И наша Церковь также: сколько волонтерской помощи было собрано, сколько прихожан наших сейчас воюет, защищает независимость Украины. Каждый второй на фронте или задействованный в волонтерстве. Потому что мы хотим здесь, на своей земле, в свободной стране жить и верить во Христа», - добавляет наместник.