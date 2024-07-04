В статье на сайте Украинские новости политолог Андрей Золотарев пишет, что принятие законопроекта может быстро решить одну неотложную проблему и создать большие проблемы в ближайшем будущем – главная из которых, угроза успеха переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Война России против Украины обострила вопрос влияния Русской православной церкви (РПЦ) на религиозные организации в Украине, в частности, на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). В этой связи, в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с государством-агрессором". Этот законопроект предлагает запретить деятельность религиозных организаций, имеющих центры влияния в стране-агрессоре, а также связанные с деятельностью, угрожающей национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Аргументы "за" принятие законопроекта:

Сторонники законопроекта утверждают, что УПЦ МП находится под сильным влиянием РПЦ, поддерживающей путинский режим и его агрессию против Украины.

Они также приводят данные о том, что среди служителей и сторонников УПЦ МП есть немало коллаборантов, сотрудничающих с оккупантами. Запрет УПЦ МП, по мнению ее сторонников, поможет защитить национальную безопасность Украины и снизить раскол в обществе.

Политолог Валентин Гайдай говорит, что отдельных представителей клира и мирян УПЦ, которые отрицают агрессию и связывают с россией, нужно наказывать. Механизм противодействия предателям и другим нарушителям есть, как и механизм привлечения их к ответственности. Бороться с врагами, предателями, коллаборантами нужно, несмотря на религиозную принадлежность. Однако добавляет, что принятие закона о запрете религиозных объединений и запрете всей конфессии может иметь негативные последствия для Украины и ее имиджа на международной арене.

Аргументы "против" принятия законопроекта и уместны ли они:

Противники законопроекта считают, что он нарушает свободу вероисповедания и другие права человека. Они также отмечают, что запрет УПЦ МП может привести к углублению религиозного раскола в Украине и использованию этого вопроса для пропаганды Россией. Кроме того, существует риск, что принятие закона может иметь негативные последствия для международных отношений Украины, в частности, со странами ЕС и США.

Политолог Андрей Золотарев считает, что дело не столько в выводах Юридического управления Верховной Рады, которое указало, что защита национальной безопасности не может служить основанием для ограничения свободы вероисповедания. А в том, что Европейские политики указывают на несоответствие законопроекта базовым нормам по правам человека – его принятие может создать серьезные проблемы для Украины в переговорах по вступлению в ЕС.

Возможные последствия принятия законопроекта:

Принятие законопроекта может привести к массовым протестам со стороны сторонников УПЦ МП. Есть риск, что Россия может использовать эту ситуацию для развертывания гибридной войны против Украины. Запрет УПЦ МП может негативно отразиться на имидже Украины на международной арене. Украина может лишиться финансовой и военной помощи со стороны западных партнеров.

Золотарев считает, что могут быть и альтернативные пути решения проблемы, например вместо тотального запрета УПЦ МП, можно предложить другие меры, направленные на ограничение ее влияния и защиту национальной безопасности Украины. Ввести жесткий контроль над деятельностью УПЦ МП со стороны государственных органов.

Запретить деятельность УПЦ МП на территории некоторых регионов Украины. Стимулировать развитие независимой Украинской православной церкви (ВТО) и другие.