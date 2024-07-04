Шаманка Сейраш рассказала, что ЕС заставил Орбана вести нормальную коммуникацию в частности с Украиной, поэтому он и приехал в Киев, также Венгрия не остается в стороне от большой геополитики.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Чего вообще приперся Орбан? Ходят такие слухи, что за путиным трон пошатнулся, Орбан сильно испугался за себя.

Во-первых, его визит напрямую связан с тем, что сейчас же начала председательствовать Венгрия. Это первый момент. Второй момент – какое-то определенное давление и подвешенное состояние для него в Европейском Союзе, это тоже выпадает. Его дожали определенным образом, чтобы он шел на какие-то вообще адекватные коммуникации или хотя бы на полуадекватные коммуникации типа такого формата.

То, что он официально заявлял, это, конечно, прекрасно, но привез он какую-то достаточную противоречивую информацию. С чем она связана? С какими-то вариантами планирования, глобальными вариантами, которыми он владеет.

Если сейчас и проходят определенные торги по окончании войны, то Орбан не может не участвовать в них, и эти торги не только выдвигаются Украине, они выдвигаются всем. То есть, все должны смотреть эти варианты и понимать, какие последствия эти варианты будут нести для определенных стран. Вот Орбан и припхался, потому что есть разные варианты, и надо срочно пробивать, что вообще происходит. Как-то так. Потому что приехал он с таким противоречивым визитом.

Пропедалировал ли Орбан какие-либо соглашения вроде Минских?

Да, что-то подобное действительно было. Как минимум как заброс.

Можем проследить: забросок Зеленскому предложений об остановке огня, возможные мирные переговоры, возможные переговоры на втором Саммите мира, переговоры через посредников с россией. Вы ведь понимаете, куда нас толкают? Я об этом говорила, еще я в начале года говорила, что нас, вероятнее всего, будут толкать всячески в сторону переговоров. Вопрос – на каких условиях.

Как сообщала Politeka, Бюн сделала расклад и сообщила, что Франция сейчас находится под угрозой с подачи кремля.

Также Politeka писала о том, что Ланг предупредила о событиях на Харьковском направлении.