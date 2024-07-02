Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) опубликовало открытое письмо в группу послов G7.

Об этом говорится в официальном телеграмм-канле Арма.



Летом прошлого года послы стран G7 выразили надежду, что после избрания нового руководства АРМА сможет развиваться так, чтобы эффективно выполнять свои функции, в том числе управление арестованными российскими активами. Кроме того, G7 называла продажу арестованных активов в управлении АРМА через онлайн-аукционы в "Прозорро.Продаже" одной из приоритетных реформ Украины на 2024 год.

Отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 2022 г. и I полугодие 2023 г. продемонстрировал, что АРМА не выполняла стандарты идентификации, розыска и возврата преступных активов. Речь также шла об отсутствии сотрудничества с другими антикоррупционными органами Украины.

За последний год работы Агентство продемонстрировало, что способно быть эффективным, открытым и бескомпромиссным по отношению к преступным активам. АРМА наконец-то открыла публичный доступ в Реестр арестованных активов, начала реализацию таких активов исключительно через систему Прозорро.Продажи, проводит и совершенствует конкурсы для управляющих. В частности, Агентство плодотворно сотрудничает с другими антикоррупционными органами в рамках одной антикоррупционной инфраструктуры, а также осуществило "очистку" Агентства от неблагополучных кадров и многое другое.

«Мы продолжаем фундаментальные изменения в Арме. Агентство активно выполняет рекомендации G7, прислушивается к гражданскому обществу и приближает область выявления, розыска и управления активами к европейским стандартам», — подчеркивает председатель АРМА Елена Дума.

Больше результатов Агентства за последний год работы можно узнать в открытом письме АРМА к послам стран G7:

🔗 На украинском языке.

🔗 На английском языке.