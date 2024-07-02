Тарологиня Елена Бюн сделала расклад и сообщила, что Франция сейчас под большой угрозой, и к тому, что там сейчас происходит, приложил руку кремль.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Что ждет Европу? И начнем с Франции. Революция во Франции. Что ждет французов?

Там уже готовятся какие-то действия, причем сначала, как всегда, использовать молодежь, раскачать ситуацию за счет молодежи, и вывести эту ситуацию на более высокий уровень. Здесь падает Башня. Опять же, если Франция не предпримет каких-то быстрых действий, могут быть негативные действия.

Еще по Башне – это карта стихийных бедствий. Какие-то стихийные бедствия могут ждать Францию. То есть трудности. Видите, такие непредсказуемые действия могут привести к огромным трудностям. Знаете, рушат, крушат все, и это может привести к очень нехорошим действиям.

Как это может повлиять на отношения Франции, Европы и Украины?

Ну, кремль, видите, делает все, чтобы к власти пришел человек… Ну, понятно Ле Пен, хотя она четко отвергает связь с кремлем, на самом деле связи есть.

Но люди пошли против Ле Пен.

Да, но она всякими хитрыми способами пытается лезть. Но, опять, все это ведет к трагическим ситуациям.

Как повлияет на отношения с Украиной? Ну, понятно, что плохо, если получится. Плохо. И для самой Франции это очень плохо. Опять та же Башня выпадает.

Как сообщала Politeka, Росс заявил, что Саммит мира не был какой-то бутафорией, это реальное начало мирного трека.

Также Politeka писала о том, что Гнатюк сделала астропрогноз и рассказала о боевых действиях в июле.