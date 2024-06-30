По случаю Международного дня парламентаризма.

Сегодня есть формальный повод поразмыслить на состоянии украинского парламентаризма и КАЧЕСТВО среднестатистического депутата.

Итак, начнем с общей оценки нынешнего состава Верховной Рады воюющей Украины.

Не будет большим преувеличением, если скажем, что сегодняшняя ВРУ собрала под одним куполом изъяны, недостатки и проблемы депутатов всех предыдущих созывов. По уровню политического цинизма и прагматизма, вероятно, нынешний созыв, особенно фактическое большинство из «Слуги народа», депутатов запрещенной ОПЗЖ и бизнесменов и слуг олигархов из «Доверия» и «За будущее» преобладает даже бывшее большинство из Партии регионов и коммунистов.



Самое печальное, что многие народные депутаты из так называемого нового поколения, которые должны быть образцом профессиональности, принципиальности и нравственности, стали предметом для насмешек, сатиры и народной ненависти. И выглядит так, что идея режиссеров фильма «Слуга народа» о «расстреле ВР» сегодня более реальна к воплощению, чем 5 лет назад.



Чтобы же можно сделать уже сегодня, чтобы обеспечить хоть цивилизованное доживание нынешнего состава Верховной Рады?

1. Приведение деятельности ВР к стандартам правового режима ВОЕННОГО СОСТОЯНИЯ:





- прекращение финансирования парламентских политических партий из бюджета (840 миллионов предусмотрено только в 2024 году);

- радикальное сокращение расходов на содержание ВР: перевод деятельности помощников на общественные основы и отмена финансирования депутатов за так называемую депутатскую деятельность, командировки, проживание и т.п.;

2. Создание действенных институтов парламентаризма:

- возвращение в Регламент ВР главы о парламентском большинстве и оппозиции, которые до сих пор находятся и действуют ВНЕ ЗАКОНА;

3. Принятие ОБЩИХ законов ВОЕННОГО времени:

- поддержка Правительственного законопроекта о лишении мандатов около 4 000 депутатов местных советов от запрещенных партий и хотя бы освобождения из комитетов депутатов ВРУ от запрещенных партий;

- поддержка во втором чтении законопроекта о запрещении деятельности религиозных организаций, связанных с РФ;

- нормирование ответственности за проявления УКРАИНОФОБИИ;

- принятие новой редакции ВОЕННОГО БЮДЖЕТА-2024 с приоритетностью финансирования ВСУ и социальных расходов, оптимизацией расходов на содержание государственной, местной и судебной властей и введение МОРАТОРИЯ на бюджетное финансирование развлекательных и коррупциогенных проектов;

Эти предложения не означают полный ОТКАЗ от ВЫБОРОВ. В настоящее время ВРУ, ЦИК и экспертная среда должны активно работали над адаптацией Избирательного кодекса к условиям возможного применения во времена правого режима военного положения.

Поэтому в сегодняшний международный день парламентаризма нужно напомнить, что создание профессионального и патриотического ПАРЛАМЕНТА и избрание правдивых НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ остается одной из приоритетных задач Украинского Государства и его народа.







