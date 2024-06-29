Так они (российские силы ПВО — ред.) одну ракету сбили прямо над пляжем — ATACMS этот еб**ий кассетный…

Вась, ну как зафиксировали, так и сбили.

Отрывок этой беседы между российскими оккупантами еще раз подтверждает тот факт, что ВСУ не целились на пляж, а силам ПВО РФ все равно, сколько гражданских погибнет в результате их "работы".

Что важно понимать, в результате падения обломков ракет погибли четыре человека, 151 обратились за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

Зачем российское ПВО сбило ракету ATACMS над пляжем в Севастополе.





Новое преступление, совершенное солдатами РФ против украинского населения, а именно жителей Крыма, это спланированный характер информационно-психологической операции.

Главная цель Кремля – заблокировать предоставление Украине ракет ATACMS, использовать информационное и политическое давление на руководство США, чтобы заблокировать принятие решения о предоставлении разрешения Силам обороны Украины бить по военным объектам на территории РФ.

Однако этот план команды диктатора Владимира Путина оказался провальным, ведь Вашингтон понимает и знает, что на самом деле произошло в Крыму и зачем российская ПВО сбила ракету прямо над пляжем с гражданскими.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя эти события, отметил, что гибель гражданского населения является трагедией.

Это, безусловно, касается и тысяч невинных украинцев, убитых российскими войсками с начала российской агрессии, — добавил он.