Лидер политической партии «Сила нации» Андрей Пелюховский считает, что после войны Украину ждет капитальная перезагрузка, и большинство нынешних политиков и политических партий перестанут быть актуальными, сообщает сайт Newformat.



Война расставит все по своим местам, оставив Порошенко, Тимошенко, Бойко и других частью украинской истории, а не частью украинского политического процесса. «Война с Россией, хочется верить, поставила точку в порочной практике создания партий-однодневок. Те, кто еще вчера были героями политических баталий, не проявили себя в той войне либо же проявили как антигерои. Вспомните рейтинговые таблицы начала 2022 года.



Один и тот же набор политических сил: «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина», ОПЗЖ. На горизонте забрезжила «Розумна сила». Набор политиков – Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко с Медведчуком, старательно натягиваемый рейтинг Разумкова. Нашему народу предлагали выбирать не будущее. Нашему избирателю предлагали выбирать меньшее из зол - с оглядкой в первую очередь на прошлое» - пишет политик.



Пелюховский риторически спрашивает: «Что мы получили сегодня? Зеленский – да, он президент, его авторитет не оспаривается. Хотя показате вторично тот же результат, что и в 2019 году, он вряд ли сможет. Порошенко? Он сам запутался в своих интригах и лжи. К тому же Зеленский за время войны перехватил практически всех лозунги Петра Алексеевича. Тимошенко? Она растеряла свой электорат и сегодня выглядит довольно жалко. Конечно, можно прибегнуть к практике «гальванизации политического трупа» с целью обеспечить ее политической силе проползание в Раду. Но зачем? Что ценного несет в себе Юлия Владимировна? Дальше: ОПЗЖ. Очевидно, что эта политическая сила доживает свой век в виде депутатской группы «Платформа за жизнь и мир».



Как показывает опыт некоторых членов некогда второй по численности фракции, по многим из депутатов плачут уголовные дела и тюрьма. Они превратились в жалкое зрелище, голосуя за любой законопроект и любое постановление – лишь бы не вызвать гнев Офиса президента. Разумков? Нет Разумкова – как политической фигуры. «Майбах»? – нет «Майбаха». Кто еще? На короткое время как метеор промчался генерал Залужный – и сошел с политической орбиты, выбрав для себя дипломатическую службу вместо политической карьеры. Да и партия «Слуга народа», если честно, доживает свой век».



Далее Пелюхоский рассуждает: «И вот получается, что у нас нет на горизонте видимых политических сил, способных трансформировать страну. Кто-то говорит о «партии военных» или о «партии волонтеров». Обе эти темы перестанут быть актуальными сразу же после окончания войны. Военные не могут принимать участие в политической жизни – это конституционная норма. Для того, чтобы принимать участие в выборах, военный должен снять погоны – будь он рядовой или генерал. А в ходе нынешней войны при высочайшем подвиге и самопожертвовании народа и ВСУ наша пропаганда не создала галерею узнаваемых образов, которые могли бы в будущем стать лицами политическим проектов. Какими-то политическими проектами традиционно будет опекаться Томаш Фиала – но Украине не нужны очередные партии-клиентелы США или Запада. Какието проекты, очевидно, будет продвигать Ринат Ахметов. Но Украине не нужны и олигархические проекты».



Причину деактуализации большинства политиков и политических сил Андрей Пелюховский видит в том, что политический класс в Украине не чувствует атмосферу в обществе. Им кажется, что закончится война и все будет по-старому, и они вернутся к старым корытам. «Нет, так не будет», - говорит политик, и предвидит абсолютно новую действительность, новую страну, с новыми экономическими и общественными отношениями. Не идеальную, но учитывающую ошибки «старой» Украины. И призывает всех политиков и общественных деятелей совместно начинать думать о том, какой будет послевоенная Украина - без романтики и фантазий, без оккультизма и зауми, без философствований и демагогии. Вполне здравый подход и здравая мысль.