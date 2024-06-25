11 июня в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении перечня разведывательных органов. Инициаторами выступили ряд депутатов от фракции ВО «Батькивщина» во главе с лидером Юлией Тимошенко.

Об этом пишет Андрей Шошура, юрист, военнослужащий в блоге на сайте LB.



Цель законодательного новшества, на первый взгляд, проста: предоставление Силам специальных операций статуса разведывательного органа. Впрочем, как часто бывает, за красивым названием скрываются крайне неоднозначные предложения.





Согласно статье 3 Закона Украины «О Вооруженных Силах Украины» Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины это отдельный род сил Вооруженных Сил Украины. Согласно статье 17 Конституции на ВСУ возлагается оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности. Что касается разведывательных органов, то в соответствии со статьей 1 Закона Украины «О разведке» это государственные органы, уполномоченные осуществлять разведывательную деятельность с целью защиты национальных интересов Украины от внешних угроз.

Можно перечислить еще ряд положений разных законов, но суть останется такой же: полномочия и собственно цель деятельности ВСУ и разведывательных органов существенно различается. Поэтому Законом «О национальной безопасности Украины» определяются и разграничиваются полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны. Это создает основу для интеграции политики и процедур органов государственной власти, других государственных органов, функции которых касаются национальной безопасности и обороны, сил безопасности и обороны.





Фактически данный законопроект предлагает дублирование этих функций. Есть ли в этом смысл? Сомнительно. Так же, как нет смысла отождествлять деятельность ССО и ГУР. Обе структуры являются важными элементами системы безопасности и обороны Украины. Во многом именно потому, что эффективно выполняют присущие именно им задачи.

Если идти по этому пути, то во многих случаях мы получим аналогичный результат при дублировании финансов и ресурсов, поскольку будут созданы две (или, возможно, даже больше) тождественных структур с одинаковым функционалом. Я большой поклонник рыночной конкуренции. Но в этом случае считаю ее чрезмерной роскошью.

Стратегический оборонный бюллетень Украины (определяет стратегические и оперативные цели оборонной реформы и ожидаемые результаты их достижения), предусматривает наращивание способностей ССО и создание эффективной системы объединенной разведки сил обороны с учетом принципов и стандартов НАТО. Однако он никак не предусматривает задач по созданию нового разведывательного органа Украины. То есть для подобной реформы необходимо не только внести изменения в ряд законов и подзаконных актов, но и изменить саму концепцию оборонного планирования.

Стоит добавить, что подобная законодательная инициатива не нова. Еще до начала полномасштабного вторжения в Верховную Раду был зарегистрирован законопроект №6486. Он также предусматривал предоставление Силам специальных операций особых разведывательных полномочий. Впрочем, в конечном счете он так и не был принят.

В обоих случаях авторы законопроектов утверждали, что предоставление ССО разведывательных функций позволит расширить возможности национального сопротивления. То есть ССО смогут осуществлять специальную разведку в интересах подготовки и ведения собственных спецопераций, боевых и специальных действий и при организации движения сопротивления.

Если следовать этой логике, аналогичные возможности должны получить большинство родов войск, поскольку они также получат возможность более качественно планировать и осуществлять собственные «сделки и специальные действия». Воздушные силы, ВМС, Десантно-штурмовые войска, Сухопутные войска – они не откажутся от создания собственных разведывательных структур, соответствующих возможностей и бюджетов. Насколько это будет эффективно, вопрос открыт.

К тому же ССО и сегодня имеют возможность проводить специальную разведку в интересах подготовки и проведения операций. Это нормировано доктриной «Специальная разведка». Таким образом, в государстве полностью нормирована и разграничена деятельность в этой сфере и внесение изменений в законодательство в предложенном виде не только не целесообразно, но и вредно.

Следует отметить, что подразделения для проведения тактической разведки созданы в большинстве боевых подразделений и именно на этой информации базируются соответствующие решения и действия.

Правом на осуществление разведывательной деятельности обладают Служба внешней разведки, Главное управление разведки Минобороны, разведывательный орган Госпогранслужбы и СБУ.

Создается впечатление, что данный законопроект внесен на рассмотрение Верховной Рады исключительно по политическим соображениям. То есть это «предложение ради предложения».

Фактически, по моему субъективному мнению, предложение таких законодательных изменений является спекуляцией на чувственных для государства темах. Инициаторы преследуют цель не улучшить обороноспособность страны, а в очередной раз напомнить о себе избирателю путем представления противоречивых законотворческих инициатив. К сожалению, результат таких действий – дискредитация законодательного органа Украины и создание хаоса в очень чувствительной сфере путем дублирования функций разными ведомствами.