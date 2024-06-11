В Одессе разразился конфликт между представителями ТЦК и медиками скорой помощи.

В Одессе медиков скорой помощи содержали в ТЦК – их коллеги устроили у здания акцию протеста.

Как сообщает издание "Думская", бригада медиков скорой помощи прибыла по вызову в ТЦК Киевского района Одессы. Но по прибытии бригаду принудительно удерживали внутри военные, которые, как сообщается, хотели мобилизовать их в армию.

Через несколько часов фельдшеров выпустили из военкомата благодаря усилиям их коллег, которые съехались с включенными сиренами и устроили акцию протеста.

Но возле военкомата Одессы в это время произошло несколько столкновений между медиками и представителями ТЦК, на кадрах также видны несколько человек в гражданском, которые также участвовали в драке.

Один из фельдшеров считает инцидент в ТЦК своеобразной реакцией военных на попытки медиков получить бронь от мобилизации.

Также известно, что работники экстренной скорой помощи в Одессе уже много месяцев пытались добиться какой-то ясности в вопросе того – подпадают ли они под мобилизацию или нет.

После вступления в силу нового закона о мобилизации несколько одесских фельдшеров по просьбе руководства пошли к военкоматам обновлять данные, но получили повестки и были мобилизованы в ВСУ.

Это, по мнению медиков, крайне несправедливо, учитывая, что полицейские, спасатели, энергетики получили бронирование.

Руководство одесской скорой помощи утверждает, что подавало списки своих сотрудников в ТЦК для обеспечения бронирования от мобилизации. Однако их якобы возвращали обратно.

"Руководство нас просто бросило на произвол судьбы. Люди чувствуют несправедливость и реальную опасность для своего будущего. Многие опасаются выходить на работу, берут неоплачиваемые отпуска, пытаются "залечь на дно". Если ситуация не улучшится - пойдет шквал увольнений. По факту идет разрушение". скорой помощи. Мы полгода слышали обещания, что нам обеспечат условия для нормальной работы за работников других экстренных служб!?", - рассказал собеседник издания.