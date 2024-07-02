Астролог удивил прогнозом о наступлении на крупный украинский город еще одной страны.

По словам известного астролога Влада Росса, страна-агрессор Россия принуждает президента Беларуси Александра Лукашенко вступить в войну против Украины.

Астролог Росс добавил, что летом 2024 года на территорию Украины может напасть Беларусь.

Влад Росс напомнил, что Лукашенко жаловался на "минные поля возле Киева", и это по словам астролога может говорить об угрозе.

Также астролог прогнозирует, что оккупанты не начнут наступление на Харьков, под угрозой повторного нападения летом 2024 года может оказаться столица Украины.

"Харьков могут обстреливать, а вот пойти летом могут на Киев. Многие об этом задумываются и начали уже "ломать" самого Лукашенко. А он уже готовится "отражать атаку". Но он проговорился о приготовлении нападения на Киев. И они действительно хотят напасть своей стаей в 300-тысячной группировкой", - заявил астролог Влад Росс.

Источник: Астрофеномен.

К слову, хиромант, известный астролог и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян ранее заявил, что война России против Украины не закончится в 2024 году.

"Если и может закончиться война, то до марта 2025 года, тогда могут быть переговоры”, — считает Владимир Бадиян.

По его словам, вероятно, война закончится в 2026-2027 годах, но это будет промежуточная точка, а конечная точка войны будет в 2029 году.

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