Недавно украинцев ошеломили тем, что в ближайшие 2-3 года им придется жить с многочасовыми отключениями электроэнергии. Такое заявление распространил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко . В последнее время этот эксперт является частым гостем СМИ, в которых комментирует ситуацию в энергетике, давая преимущественно негативные прогнозы.

Об этом пишет сайт Багнет.

Слова об отключениях, которые продлятся "2-3 года", выглядят как минимум странно. Ведь ни одна из официальных сторон, непосредственно принадлежащих разбитым энергетическим объектам, и близко не озвучивала подобных данных – ни Минэнерго, ни “Укрэнерго”, ДТЭК, “Центрэнерго” или “Укргидроэнерго”. Они до сих пор производят оценку повреждений и рассчитывают стоимость восстановления.

Так откуда же эксперт взял конкретику о 2-3 годах, которая по меньшей мере сеет в обществе панику и уныние? Ответ на этот вопрос есть – эти данные он, как говорится, взят с потолка, потому что Александр Харченко, которому, очевидно, нравится приносить плохие известия, откровенно не дружит с цифрами. Он уже не раз делал ошибочные прогнозы, которые со временем совершенно не подтверждались.

Так, накануне отопительного сезона 2023/2024 г. Харченко заявил, что уже при температуре -8 градусов в Украине возможен серьезный дефицит электроэнергии.

"При -8 и ниже, по оценкам и расчетам Центра исследований энергетики, нечем будет перекрывать этот дефицит", - заявил эксперт. Заметим, что источником таких расчетов он назвал Центр исследований энергетики, единственным работником которого он сам.

Зима, как мы помним, была достаточно теплой, но морозных дней хватало. Столбик термометра в Киеве в январе опускался почти до -16 градусов. Но блекаутов или отключений в пиковые часы, которыми украинцев запугивал Харченко, не было.

Даже когда Харченко не называет конкретных цифр, точность его прогнозов близка к нулю. Еще в мае прошлого года он заявлял, что в Украине вот-вот начнутся отключения электроэнергии : "Не удивлюсь, если Киев начнут выключать уже в июне".

Когда ничего плохого в энергосистеме не произошло, Харченко отсрочил блекауты на июль-август. Но потребителей не выключали ни летом, ни осенью.

Уже тогда журналистам пришлось бы спросить у Харченко: "Действительно ли вы разбираетесь в энергетике?" Но так никто не сделал, поэтому эксперт продолжил запугивать украинцев отключениями – их он начал ожидать зимой.

“Я бы во фразе "готовиться к возможным отключениям" заменил бы словом "будущих отключений", – заявил он 7 сентября .

Но буквально через неделю он начал всех убеждать в противоположном , что "блэкаута не будет".

Прошел год и Александр Харченко снова слово в слово повторяет свои прошлогодние прогнозы. Только на этот раз заявлениями о "2-3 годах постоянных отключений" он еще и откровенно пытается вогнать общество в панику.

Как профессиональный манипулятор, этот эксперт постоянно избегает конкретики, добавляя к своим прогнозам слова "возможно", "вероятно", "вероятнее всего".

Но если ретроспективно взглянуть на точность этих предсказаний, можно разве что посоветовать Харченко держаться подальше от казино – не с его талантами что-то угадывать. И точно не стоит этому горе-эксперту обманывать людей своими комментариями об энергетике.





