Об этом Николай Томенко пишет в своем блоге. Приводим слова автора без комментариев:

Вот читаю в СМИ о том, что властный депутат и чиновник из Черновицкого областного совета сбежал из Украины и воспользовался своим вторым гражданством Румынии.

Напомню, что в воюющей Украине сохраняется парадоксальная ситуация:

ЗЕкоманда всячески продвигает идею узаконения ДВОЙНОГО (множественного) гражданства, а двойные граждане на властных ступенях становятся вредителями или предателями своего Государства. Более того, наличие еще одного гражданства дает им возможность свободно передвигаться по миру даже в условиях ограничений военного положения. Ибо, как в одно время написал один из «выдающихся менеджеров» нынешней власти Тимофей Милованов, в США он работает и платит налоги, а в Украине временно подрабатывает.

Еще один печально известный двойной гражданин, заместитель Министра образования уже почти год «посылает» всю судебную систему страны и отказывается выполнять требование Закона о гражданстве. А сколько еще властных крыс с двойным гражданством Венгрии и Румынии продолжают пользоваться своим статусом на Закарпатье, Буковине или Одесчине. Что говорить, потому что даже в условиях войны каждый день находятся родственники, а то и сами работники правоохранительных структур с гражданством РФ.

Для меня вполне понятно уже давно (об угрозах и рисках двойных граждан в государственной и местной власти я публично выступаю по меньшей мере с 2010 года), что тихая ЛЕГАЛИЗАЦИЯ двойного гражданства в украинских властях - это не просто ЗЛО, это ПРЕСТУПЛЕНИЕ против ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНН.

И хочется предостеречь депутатов Верховной Рады от незаконных и антиконституционных действий в части поддержки норм законопроекта о фактической легализации множественного (двойного) гражданства. А судей Конституционного суда попросить наконец завершить рассмотрение конституционного представления 99 депутатов относительно официального толкования статьи 4 о едином гражданстве, которое Большая палата КСУ рассматривает с…27 апреля 2023 года?!

А всем напомню, что благополучная и мирная Литва, член ЕС и НАТО с 2004 года, уже второй раз НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ легализацию двойного гражданства на референдуме.

После того как Украина станет членом ЕС и НАТО мы можем также на Референдуме рассмотреть вопрос возможности легализации множественного (двойного) гражданства.

А ныне не просто ЗАПРЕТ, но и Увольнение со всех властных должностей в Украине ДВОЙНЫХ ГРАЖДАН, которые не только исподтишка, а порой с патриотическим пафосом, зарабатывают из бюджета воюющей Украины для своих банковских и пенсионных счетов в мирном и комфортном государстве второго или третьего гражданство.