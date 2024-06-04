2 июня закончился фестиваль Книжный Арсенал-2024, с большим успехом прошедший в Киеве. Кирилл Буданов высказался по поводу этого важного события в жизни настоящих украинцев.

"Как и во все времена, Россия не прекращает попыток уничтожить украинскую мысль: убивать наших писателей, атаковать издательства и полиграфические предприятия. Но украинская книга все равно воскрешает из пепла ракетных ударов, живет, развивается и продолжает вдохновлять миллионы читателей и читательниц во всем мире". В этом году из-за выполнения военных заданий я не смог посетить "Арсенал" лично. К счастью, удалось получить несколько замечательных книг, представленных на фестивале. помогает нашей борьбе! Современная украинская книга – признак модерновой украинской нации!", - Кирилл Буданов, Начальник ГУР

В эти выходные в Киеве состоялся 12-й Международный фестиваль Книжный Арсенал, собравший тысячи людей, лучших авторов и мощные издательства страны.