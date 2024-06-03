Системы автоматической фиксации нарушений ПДД - 4 года, 265 приборов контроля работают в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.



Об этом сообщает сайт Стена.



Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях государства, кроме областей, где продолжаются боевые действия, рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"Только за этот год мы подключили к системе фиксации 50 приборов контроля, из них возобновили работу 19 приборов и 31 прибор подключен впервые", - рассказал он.

За 4 года полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений - столько раз привлекли к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто не соблюдал правила проезда полосой общественного транспорта. Из этого количества было исполнено 89% постановлений и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 миллиарда гривен.

"Скорость остается одной из наиболее распространенных причин ДТП с тяжелыми последствиями. Однако за 4 года работы в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое.

До запуска системы фиксации количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах установки приборов контроля составило — 541, сейчас — 175 (47 случаев по причине превышения скорости)", - сообщил Билошицкий.