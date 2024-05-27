Аюрведический терапевт Мария Ланг сделала расклад таро и сообщила, что ситуация на Кавказе не дойдет до войны, но все равно есть опасность аннексии и провокаций со стороны россии.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Есть ли вероятность того, что на Кавказе откроется еще один фронт для россии, который заставит ее растянуть войска?

Тут может быть ситуация с тем, что какие-то иностранные наемники могут начать организовывать провокации. Какая-то область может быть заблокирована, то есть как будто бы аннексия, но это будут совершать иностранные наемники, то есть не жители этой страны, не жители этого региона. Это будут, как говорят, засланные казачки, которые могут аннексировать или что-то взять в заложники, что-то взять в окружение, что-то взять, чтобы осуществлять шантаж.

Но это не приведет к войне. Это пока что для того, чтобы возник военный конфликт. По большому счету, этого будет мало, но какая-то ситуация именно на Кавказе такого рода может произойти. Вы помните Беслан, когда там взяли школу, детей в заложники, и было много жертв.

Тут идет речь о том, что будет опять-таки кто-то взят в заложники, или кто-то аннексирован, или удержан насильно, и заблокирована на время будет эта территория. Но пока, чтобы это привело непосредственно к войне… Расклад этого не показывает.

Как сообщала Politeka, Фрейн рассказала, что задумали россияне на Харьковщине.

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