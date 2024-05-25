Сейчас в связи с военным положением не выборы не проводятся, но социологи решили опросить киевлян, за кого бы они проголосовали, если бы городского голову столицы выбирали сегодня.



Киевский международный институт социологии провел опрос общественного мнения. Опрос проходил в течение 23 апреля-1 мая 2024 , участие приняли 804 респондента в возрасте от 18 лет из всех районов Киева, которые на данный момент проживают и зарегистрированы в столице .



Было предложено избрать из 9 кандидатов на должность мэра. Согласно результатам опроса наибольшую поддержку имеет действующий глава города Кличко (30% среди всех респондентов и 52,5% среди определившихся). Далее примерно с одинаковым уровнем поддержки следуют Н. Порошенко (5,7% и 9,9%), Н. Томенко (5,6% и 9,7%). Меньше респондентов отдали бы свой голос за Дония (1,5% и 2,6%) и других кандидатов.





1. Виталий Кличко (30%/52,5%)

2. Марина Порошенко (5,7%/9,9%)

3. Николай Томенко (5,6%/9,7%)



30% среди всех респондентов не отрицали участие в голосовании, но не определились, кого бы поддержали на выборах.



Это уже вторая волна, ранее КМИС проводил опрос в течение 12-16 октября 2023 года.

Если сравнить эти результаты с теми, что были в октябре 2023 года, то можно увидеть, что рейтинги кандидатов почти не изменились, разве что в пределах погрешности. Однако есть и исключения: рейтинг И. Верещук снизился с 9,9% до 3,8% среди определившихся и возросла доля тех, кто назвал «другого» кандидата (свой вариант) с 3,2% до 10,4 %.



