Журналистка Наталия Влащенко заявила, что цензура во время войны – вопрос сложный, но и подыгрывать российским ИПСО нельзя, поэтому надо сохранять внутренний баланс.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

«Я позволяю себе это крайне редко и то в крайнем случае сейчас. Когда россия проводит массовые ИПСО и выбрасывает в эфир кучу всех маразмов и прочее, сейчас подливать масло в этот огонь – вообще никак. Я знаю, что некоторые мои коллеги так не считают, вы знаете прекрасно, что все равно у нас есть политическая жизнь», - отмечает Наталия Влащенко.

А вот до войны, рассказывает журналистка, она критиковала вообще всех и каждого, каждого нашего президента. И вообще, утверждает гостья программы, журналист не может бежать все время рука об руку с властью, потому что это все равно аналитика, критика и вопросы. Если же тебя сильно любит власть, подчеркивает она, значит, что-то не так, а цензура должна быть.

«Как здесь сохранить внутренний баланс? Я себе всегда в таких случаях говорю: не можешь сказать правду – хотя бы не ври. Не говори, что на вербе груши растут или еще что-то, тогда в этой ситуации просто промолчи. Особенно, когда вот такие тяжелые для страны времена. Можешь сказать правду? Говори ее с большим упоением, все», - объясняет Наталия Влащенко.

В то же время журналистка отмечает, что очень хотела бы взять интервью у Зеленского, потому что она видела его в 2019, какой это был легкий человек в белой рубашке, и видит, как он поменялся, когда на него обрушилась война. Поэтому, констатирует гостья программы, конечно, есть вопросы к президенту, но ему особенно было бы интересно поговорить с ним об этом драматическом переходе через пустыню.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, что наступление россиян на Харьковщине было прогнозируемым, наше командование учло ошибки и работает.

Также Politeka писала о том, что Мартынова заявила, что с демократической беларусью не покончено.