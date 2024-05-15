Только за последний месяц десять портативных аппаратов для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария) приобретены и переданы командой фонда Надежда при поддержке мецената Анатолия Шкрибляка. Дорогоценное медицинское оборудование поставлено в военные госпитали Харькова, Винницы и в прифронтовом госпитале Донецкой области.

С помощью аппаратов Easy Pulse медики, как в стационарах, так и в полевых условиях, могут быстро и эффективно проводить сердечно-легочную реанимацию.

«Этот прибор позволяет качественно реанимировать наших военнослужащих, раненых гражданских пациентов, а соответственно - дать им возможность получить быструю и качественную реанимацию, и возможность выжить в самых критических ситуациях, когда отсчет времени идет на минуты. Это необходимый прибор для всех реанимационных заведений и противошоковых комнат», - рассказал военный медик Дмитрий Бешлей.

Аппарат для косвенного массажа сердца Easy Pulse – это бесценный помощник и для эвакуационных бригад. Он может «освободить» руки медиков и обеспечить качественную реанимацию для тяжелораненых солдат во время эвакуации с линии фронта.

Наша команда совместно с партнерами обеспечивает украинские больницы и военные госпитали самым современным оборудованием. И мы очень благодарны нашим меценатам, в частности – Анатолию Шкрибляку, которые помогают нам покупать и передавать это оборудование туда, где оно действительно нужно. Сейчас мы ожидаем из-за границы еще 4 аппарата Easy Pulse, которые также будут доставлены в самые горячие точки Донбасса и Харьковщины. Вместе с нашими партнерами и нашей командой продолжаем миссию – спасать жизнь!», - отметил председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.