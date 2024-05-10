В социальных сетях появилось видео, на котором виден "криминальный авторитет" Виктора Журавля - это так называемый "Вехо" или "Журавель" из Броваров. Здесь видно, как он ругается и плюет в полицейских, а потом достает оружие. Также на кадрах видно, как Журавель ругается на полицейского: "Вы все райотделы сдавали".

Во время этого он подошел к полицейскому и махал руками у головы. Когда коп попросил отойти и "не плеваться", мужчина с провокацией плюнул правоохранителю в лицо. После этого возникла схватка. "Уголовный авторитет" получил пистолет, но автомат в руках полицейского выглядел более убедительно. Другой коп задул хулигана из газового баллончика.

Инцидент произошел в одном из местных общественных заведений.

В полиции в Киевской области прокомментировали инцидент. Там отметятся, что мужчина, который в Броварах бросался и угрожал полицейским оружием, задержан и находится за решеткой.



"Вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении. Когда полицейские прибыли по вызову, он продолжил совершать хулиганские действия, начал бросаться на полицейских, в конце концов достал оружие и угрожал правоохранителям. Полицейские задержали мужчину и изъяли".



Однако полиция не называет имя задержанного и прямо не указывает, что речь идет о Викторе Журавле.



"Фигурант – ранее судимый местный житель. Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийствам полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому", – говорится в сообщении.



За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.





"Отмечаем, никакое нападение на полицейских и пренебрежительное отношение к стражам порядка не останется безнаказанным", - заверили в полиции.

Виктор Журавель стал известен общественности после "перестрелки перевозчиков" в Броварах в 2020 году как один из лидеров ОПГ, организовавшей эту перестрелку.

Тогда две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров и устроили стрельбу. Тогда в результате инцидента ранения получили три человека. Во время стрельбы один из шаров попал в окно жилого дома.