С началом полномасштабной войны благотворительный фонд Константина Жеваго на постоянной основе поддерживает украинскую оборону и выделил в защиту от агрессора 800 миллионов гривен. С первых дней противостояния фонд активно откликался на нужды защитников, снабжал их военным снаряжением и гуманитарной помощью.

Ключевым элементом поддержки стала доставка трех бронированных автомобилей для скорой медицинской помощи, созданных на базе Toyota Land Cruiser в ОАЭ, каждый из которых стоит более 100 тысяч долларов.

«Обеспечение фронта бронированными автомобилями для медицинской помощи имеет критическое значение в условиях войны, поскольку безопасность медицинских команд и скорость вывоза раненых из боевых зон являются решающими для их выживания. Эти автомобили, адаптированные к военным требованиям, оснащены не только медицинским оборудованием, но и защитой от стрелкового оружия и взрывов благодаря своим бронированным корпусам», — пояснил меценат Константин Жеваго.

Эти автомобили обладают исключительными техническими характеристиками, такими как способность к высокой проходимости, особыми бронированными шинами и корпусами, которые обеспечивают надежную защиту в тяжелых условиях. Один из автомобилей был выделен воздушно-десантной бригаде, а другие два — морской пехоте.

Благодаря специальной подвеске и бронированным шинам автомобили способны передвигаться в зонах с большим риском атак, обеспечивая безопасность раненых во время эвакуаций из зоны боев. Наличие таких средств повышает эффективность миссий и обеспечивает защиту жизней как медперсонала, так и раненых.

Сотрудничество Константина Жеваго с Вооруженными силами Украины имеет важное значение, поскольку оно способствует эффективному реагированию на оперативные потребности в обороне и гуманитарной помощи. Это поддерживает моральный дух военных, повышает их боевую готовность и обеспечивает важные ресурсы по защите национальной безопасности и гражданского населения в условиях войны.

"Мы находимся в постоянном контакте с военнослужащими Вооруженных сил Украины для обеспечения их гуманитарных потребностей", - добавил Константин Жеваго.

Поддержка армии такими организациями, как фонд Константина Жеваго, во время войны имеет решающее значение, поскольку они могут предоставить критически необходимые ресурсы, такие как оружие, бронетехника, медицинское оборудование и гуманитарная помощь, которая может быть ограничена в государственных бюджетах.

Благотворительные фонды быстрее, чем правительственные структуры, могут отреагировать на ситуацию и удовлетворить неотложные потребности военных и гражданского населения в кризисных ситуациях. Кроме того, фонды привлекают международные ресурсы и внимание, и таким образом способствуют увеличению международной поддержки и сотрудничества.