Огонь сошел в 14:10 и его сразу же люди передавали по всему храму, вместе с тем сотни людей выбежали с Благодатным огнем в город, чтобы как можно быстрее огонь получили те, кто не попали в храм и ожидали его у турникетов.

"Из-за военных действий паломников в этом году не много, в сравнении с прежними годами. Вход на территорию храма для участия в церемонии разрешен только лицам, получившим соответствующие разрешения", - отметил Михаил Зингерман.

По его словам каких-то новых особых ограничений, с учетом войны в Газе, не вводилось. Во время церемонии Схождения Благодатного огня Иерусалимский патриарх и духовенство трижды обошли Кувуклию Крестным ходом. На Патриарха надели облачение, при этом представители других конфессий проверили, чтобы у него небыло ничего, что может зажечь огонь. Далее патриарх зашёл в Кувуклию и после его молитвы Благодатный огонь сошел.

Схождение огня на Гроб Господень накануне православной Пасхи является для многих людей во всем мире добрым знаком. Уже сотни лет люди верят: если Благодатный огонь не сойдёт, наступит конец света. Поэтому люди в этот день особенно радуются тому, что Бог подарил этому миру еще год жизни.

Видео Схождения Благодатного огня можно посмотреть по ссылке.

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