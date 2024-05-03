В Иерусалиме, на площади перед входом в храм Гроба Господня, Патриарх Иерусалимский Феофил III совершил древний Чин омовения ног 12-ти священникам-святогробцам.

Традиция омовения ног возникла в Иерусалиме в VI-VII веках в память о том, как Господь Иисус Христос омыл ноги своим ученикам в знак глубокого смирения.

В частности, речь идет о рассказе в Евангелии Иоанна Богослова, как Господь Иисус Христос «снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу, начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан».

В Великий Четверг православные вспоминают Тайную вечерю – прощальный пасхальный ужин Христа с учениками, во время которой Господь установил таинство Евхаристии (Причастия), омыл ноги своим ученикам, о предательстве Иуды и о молитве в Гефсиманском саду.

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