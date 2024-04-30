Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Последние события в Одессе всколыхнули социальные сети в части упоминания о патриотическом и яром фанате Путине и «русском мире» Сергее Кивалове.

И что меня здесь беспокоит?

То, что сегодняшние принципиальные и последовательные критики давнего и верного слуги России, как-то не вспомнят, что их партийно-политические кумиры ДОЛИ мирно и дружески сотрудничают с этим мировоззренчески-отвратительным Киваловым.

На минуточку – Сергей Кивалов до сих пор ПРЕЗИДЕНТ Национального университета «Одесская юридическая академия» и его составляющей Киевского университета интеллектуальной собственности и права и одновременно ПРЕЗИДЕНТ частного Международного гуманитарного университета. Последнее частное заведение Кивалова как раз знаменито тем, что на его балансе находится «Дом Гарри Поттера, точнее Сергея Кивалова», который для лохов назвали «Дворцом студентов».

О многочисленных государственных наградах и званиях от Путина, Кучмы и Януковича этого заслуженного юриста Украины и академика нескольких академий вы и так знаете.

Но вы возможно забыли, что одно время свою кандидатскую диссертацию в Кивалове в 2002 году защищал Порошенко, после Оранжевой революции его пригрело ближайшее окружение Ющенко, после Революции Достоинства - простила Генпрокуратора во главе с Махницким, а во время Войны с Россией и Залужный…

Но на первом месте в рейтинге ВЛАДНОГО ЛИЦЕМИРСТВА все же название Министерство образования, которое последние более десяти лет возглавляют принципиальные ЕВРООПТИМИСТЫ. Они последовательно борются с известными НАЦИОНАЛЬНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ, беспощадно сокращают ГОСУДАРСТВЕННЫЕ школы, колледжи и вузы и не имеют НИКАКИХ претензий к уровню правового образования от ЧАСТНЫХ вузов Кивалова.

Поэтому, наблюдая позорную властную и правоохранительную ИМПОТЕНЦИЮ в отношении известных предателей, коллаборантов и других мелких слуг Путина на должностях и с депутатскими мандатами во время ВОЙНЫ с русской ордой так и хочется сказать:

КИВАЛОВ – это символ «ПРАВОВОЙ ГОСУДАРСТВА» и «ДОБРОЧЕСКОЙ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ» в Украине.