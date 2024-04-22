WASP жалит врага в воздухе, на земле и на воде.

Наши защитники постоянно уничтожают врага повсюду, где только могут достать. Но воины нуждаются в постоянной поддержке украинцев, чтобы быстрее избавиться от окупантов на нашей земле.

Легион WASP призывает наших сограждан приобщиться к важному собранию, которое необходимо каждому из нас.

Об этом говорится в сообщении Легиона WASP в Facebook

https://www.facebook.com/ulwasp/posts/pfbid02TnRJnA4nY3J2qAnX3eKwzxYy6HdWczZVZmmuCBi8Z7yd5BYv9aZe3Vy2pXbbh7T3l?ref=embed_post

Нас боятся и хотят уничтожить, постоянно обстреливая наши позиции. К сожалению, в результате обстрела наши лодки были серьезно повреждены. Это не штатное оборудование, поэтому мы вынуждены обратиться к вам с просьбой о помощи.

Для выполнения боевых задач нам нужны современные плавательные средства, которые могут перевезти группу, эвакуировать раненых, быстро под огнем покинуть зону поражения и внезапно появиться там, где враг нас не ожидает.

Мы объявляем ВСЕУКРАИНСКИЙ СБОР НА 2 ЛОДКИ с мощными моторами и просим вас присоединиться! От этого зависит жизнь наших бойцов. Верим, что вместе мы сможем собрать эту сумму, максимально оперативно закупить лодки и продолжить эффективно уничтожать агрессора.

Каждая гривна будет важной

Реквизиты для взносов:

Приват 5168745015307876

Моно 4441114459441844

Постоянная банка подразделения: https://send.monobank.ua/jar/9M7UzfDV4u

PayPal ул.wasp2022@gmail.com