Пророссийские научные и политические деятели избрали кандидатуру Рубена Варданяна в качестве номинанта на соискание Нобелевской премии мира. Таким образом, друг Путина и человек, имеющий связи с иранским режимом аятол может оказаться в одном ряду с Матерью Терезой, белорусским диссидентом Алесем Белецким, советским борцом за права человека академиком Андреем Сахаровым, пишет «Фокус».

Сам Варданян известен как один из руководителей российской оффшорной компании «Тройка Диалог». Согласно расследованию OCCRP, через эту компанию тайно переводились деньги близким друзьям Путина. В 2006-2013 годах через счета оффшорных сетей Варданяна прошло более $4,6 млрд. В 2020 г. главный российский оппозиционер Алексей Навальный, недавно уничтоженный кремлевским режимом, обвинил Варданяна во взяточничестве в размере около $50 млн.

В 2022 году Варданяна, как и других прокси Путина, включили в проект новых санкций США.

В июне 2023 г. по инициативе Службы безопасности Украины (СБУ) его внесли в украинскую базу пособников российской агрессии «Миротворец» с характеристикой: «Пособник российско-фашистских захватчиков и террористов. Соучастник преступлений российской власти против Украины и ее граждан... подлежит немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО».

Через два месяца экс-глава Совбеза армянского анклава в Карабахе Самвел Бабаян сообщил Общественному ТВ Армении, что в 2022-2023 г. Варданян выполнял на Южном Кавказе функции российского агента. По данным влиятельного издания The Washington Times, также существует связь Варданяна с режимом аятолл.

Используя международный авторитет Нобелевского комитета, кремлевские пропагандисты рассчитывают отбелить Варданяна в глазах Запада.

Если он получит одну из самых престижных мировых премий, то под ореолом «миротворца», Москва в будущем сможет снова использовать его в своих интригах на Южном Кавказе. Ведь еще в начале прошлого года Кремль рассматривал Варданяна как реального кандидата на пост премьера Армении – в случае свержения прозападного Никола Пашиняна.

Об этом почти открыто высказывались экс-министр и бывший заместитель министра обороны Армении, а Общественное ТВ республики даже внесло Варданяна в «черный список» из-за нападок на главу правительства.