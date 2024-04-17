Экстрасенс Дарина Фрейн поговорила с сознанием пригожина и сообщила, действительно ли он умер или все же инсценировал свою смерть.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Сегодня мы пообщаемся с сознаем пригожина. Он живой или мертвый?

Живой. Я говорила сразу после его смерти, что это типичная, стандартная постановка. Инсценировка смерти – это модный тренд среди вот этих вот злых, агрессивных патриархальных русских дядечек из 1990-х.

пригожин сейчас находится где?

Он говорит: «В караганде». И шутит. Он говорит, что будет много юмора: «Вы хотите поиграть, я тоже буду играть».

Почему согласился фиктивно умереть, а не захватил власть в москве?

Надоело все, устал, говорит: «Хочу играть на скрипке, хочу писать стихи. У нас свои планы были. Это было так прикольно. Я живу ради экшна, я не живу потому, что есть какие-то планы на меня. Я нахожу для себя приключения, как Питер Пен. Создал сказочный мир для несчастных мальчишек. Что не нравится? Я не нравлюсь или россия не нравится?».

Руководство в россии не нравится.

Говорит, ему тоже не сильно, есть к ним вопросы, они не хотят приключений, они хотят просто воровать.

Захват территорий Украины и ужасы в Украине – это было приключение мальчиков Питера Пена?

Говорит, у них по-другому не получается, хотя бы лучше так, чем своих, ему нужно их куда-то было направить.

Как сообщала Politeka, Бюн рассказала, что будет после атаки Ирана на Израиль.

Также Politeka писала о том, что Gaya рассказала, почему в россии начались потопы.