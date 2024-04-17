Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, есть ли у Украины шансы улучшить ситуацию с собственным производством ракет и какие успехи можно ожидать в этой области.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, приехавшая в Киев комиссия по стратегии нацобороны Конгресса США посетила производство «Нептунов» и поговорила с министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, сообщила о планах Украины в 10 раз увеличить количество производства этих ракет и их дальность до 1000 км.

«Здесь надо понимать, что эти ракеты были противокорабельными, они фактически рассчитаны были на дальность около 300 км, но сейчас они меняются, модификация будет другая, и дальность будет другая. Еще раньше экс-секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал о том, что эти ракеты разрабатываются, что их дальность увеличена до 400-500 км. И мы видим, что есть перспективы увеличивать до 1000 км», – комментирует Александр Мусиенко.

Это хорошо, констатирует он, но это планы на следующий год, с ракетами дело обстоит не так просто и легко, как с дронами. Кроме того, добавляет эксперт, интересно, какая ситуация с оперативно-тактическими ракетными комплексами, тем же «Громом» или «Сапсаном», важно их доделать, чтобы эффективно поражать объекты врага.

«И здесь нужно понимать один факт. Безусловно, концентрироваться на ракетах тоже стоит, но, в конце концов, это тоже деньги. То есть очень важно иметь на них финансирование. Если Соединенные Штаты будут софинансировать, это хорошо, в противном случае нужно будет смотреть по тому, сколько ракет мы можем произвести», - заключает Александр Мусиенко.

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