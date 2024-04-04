Журналист Дмитрий Гордон рассказал, что у кремля просто зуб на него, раз заведено столько уголовных дел, его признали иноагентом и еще и угрожают в других странах.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает журналист, он ездит сейчас на арендованной машине, и это связано с безопасностью в первую очередь, с недоброжелателями из россии. По словам гостя программы, за все годы независимости Украины ни один человек не получал от россии такого объема мер, какой был задействован против него.

«Я расшифрую. В россии я признан иноагентом. Вообще глупость несусветная. Это не первая глупость. Внесен в реестр террористов и экстремистов, против меня открыто 4 уголовных дела, по 3 из них я заочно осужден. Я объявлен в розыск, и я повторно объявлен в розыск. То есть 2 раза объявлен в розыск», - объясняет Дмитрий Гордон.

Хорошо, добавляет он, что не в Интерполе, там запросы от россии не принимают, но зато у россии есть друзья, и вот в эти страны ему тоже не желательно приезжать. Также, рассказывает гость программы, спецслужбы его предупредили, что, когда закончится война и он куда-то будет лететь, надо продумывать маршрут так, чтобы самолет не летел над территорией россии или дружественных россии государств.

«Я хотел же узнать, сколько мне лет дали в россии, и мне Марк Фейгин как адвокат посоветовал зайти на сайт суда москвы и посмотреть, сколько они мне дали, они все пишут. Отсюда я зайти не смог, ребята зашли из-за границы, у всех написано, сколько они получили, у меня написано: «В ввиду особой опасности Гордона для российской федерации, этот приговор засекречен». Это написано официально прямо на странице», - рассказывает Дмитрий Гордон.

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