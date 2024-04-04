Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что помощь от США затягивается, потому что демократы и республиканцы хотят использовать это в свою пользу, а еще думают, в какой форме давать ее.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«С 9 по 13 апреля я буду в Вашингтоне, поэтому я надеюсь, что вопрос с помощью будет решен. Я обо всем договорился. Что касается помощи, хочу вам сказать, что почему-то я уверен, и верю в своего президента, и считаю, что помощь будет», - отмечает Георгий Биркадзе.

По его словам, существует несколько вариантов, в какой форме Украина может получить эту помощь от США. Первый вариант, рассказывает эксперт, – это грант, напрямую мы получим 11,8 млрд, а 49 млрд военной помощи останутся в США, а до нас дойдет оружием.

Второй вариант, продолжает он, – это кредиты, а третий – ленд-лиз. К тому же, добавляет эксперт, мы знаем, что договор о ленд-лизе подписан, в таком случае мы будем получить помощь, а после победы все отдадим. По его мнению, если возвращать эти деньги после выхода на границы 1991 года, здесь нет ничего плохого, вполне приемлемый вариант.

«Мы сегодня должны ждать, узнаем в следующий понедельник, как будет происходить ситуация. Но считаю, что сегодня каждый делает свое в Америке, то есть демократы не дожали это дело и хотят использовать эту ситуацию в свою пользу, и республиканцы также хотят использовать это в свою пользу», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал последние ротации в Офисе президента и объяснил, что происходит.

Также Politeka писала о том, что Петросян рассказал, как армянская диаспора сегодня помогает ВСУ.





