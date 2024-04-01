Антикоррупционер Юрий Николов пытается избежать мобилизации с помощью американской премии, полученной в Фонде Немана при Гарвардском университете. О получении такой премии он сообщил на своей странице в Facebook.

Об этом пишет сайт КП.

Как отмечает издание «Закон и бизнес», тем самым Николов в очередной раз усиливает сигнал, что он защищен от необходимости служить в армии.

«Это уже не первый случай, когда топ-дезертиры и уклоняющие публикуют о себе новости или фото из американского посольства, с американскими чиновниками или с какими-либо упоминаниями о себе в этом контексте. Таким образом, уклоняющиеся от военной службы активисты формируют общественный сигнал, показывая командованию Вооруженных Сил Украины, что их нельзя мобилизовывать в ряды армии, что они — под надежной защитой союзников и партнеров и что делают что-то очень важное, что не позволяет им идти. служить в армию», - пишет издание.

В то же время ранее СМИ сообщали, что Николов не явился в ТЦК для обновления данных, объясняя, что вместо армии должен ухаживать за больной матерью.

Издание проанализировало, что другие антикоррупционеры, сотрудничающие с международными организациями, тоже уклоняются от армии.

Так, например, Государственное бюро расследований расследует два уголовных дела в отношении антикоррупционера Виталия Шабунина, одно из которых – как раз и касается его уклонения от мобилизации.

Также не служат такие представители общественного сектора как Орест Рыжий, Михаил Жернаков, Александр Леменов, Александр Салиженко и другие.

Напомним, ранее эксминистр здравоохранения Ульяна Супрун обвинила антикоррупционеров в усилении российской пропаганды, которая велась в западных странах многие годы, а сейчас мешает получать оружие для борьбы с РФ.