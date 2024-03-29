Тарологиня Лана Александрова прокомментировала сообщения о возможных терактах со стороны рф на территории Харьковской и Одесской области и рассказала, опередит ли Украине эти трагедии.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Террористические акты россия планирует в течение апреля или в мае?

Ну, я хочу сказать, что они готовятся к этому. Информация уже будет. Вот в апреле уже будет такая информация. В апреле, я бы даже сказала, будут ездить искать, особенно что-то такое международное. Уже в апреле они постараются это делать.

Удастся ли задержать диверсантов, работающих в Одесской области и Харьковской области?

Тех диверсантов там столько, они живут там уже по 10 лет и, как говорится, слились своими физиономиями с местными. Так что ты живешь рядом с соседом и не знаешь, что он, оказывается, диверсант. Удастся ли задержать? Ну, скажу так. Некоторая информация у наших СБУ есть, и они в ожидании, когда эти вылезут наружу.

Так что есть слежка, и они должны начать уже работать. Поэтому некоторая информация, единичные случаи даже будут. Я не могу сказать, что это массово, но единичные случаи задержки будут. Но не всех, потому что некоторая информация, что до них доходит, либо неполная, либо есть подставные лица. Там же тоже цепочка: есть те, кто управляют, есть те, кто другое… Какое-то звено смогут разоблачить, но не всегда всю эту сеть вытащить.

Планируют ли они забрасывать диверсионные группы в Киеве?

Да они давно там уже в Киеве диверсионные группы. Смысл их забрасывать? Будут работать диверсионные группы в Киеве, корректировать так же, заменять, все то же будет. Ну, они работают, они с начала войны, они еще до войны там были, а потом уже под видом беженцев тоже заходили.

Как сообщала Politeka, Атаманова рассказала, что новое назначение Данилова действительно даст Украине много позитива.

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