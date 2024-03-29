Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что, хотя ИГИЛ и взял на себя ответственность за теракт в «Крокусе» ситуация все равно выглядит странной, как службы рф это проспали.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, чтобы разобраться в ситуации с «Крокусом», сначала нужно понять, кто такие ИГИЛ и почему у них зуб на россию. Как он рассказывает, это афганская, иранская и сирийская группировка, в Таджикистане есть много их сторонников и граница с россией, и мы уже слышали обещания, что теракты в россии будут происходить еще и еще.

«Эта группировка была в конфликте с талибами, а талибы заключили договор с россией, и ИГИЛ остались в стороне. Поэтому сегодня мы можем говорить, что ИГИЛ, и в этом нет сомнения ни у кого, сделал официальное заявление, где показал видео с мужчинами, совершившими этот теракт на россии. Но на россии решили, что это можно использовать в свою пользу», - объясняет Георгий Биркадзе.

Также эксперт обращает внимание на то, что теракт произошел в подмосковье, в новом огромном центре одного из путинских миллиардеров. По его словам, вообще непонятно, как в таком здании мог произойти такой масштабный пожар, как там могла не сработать автоматическая система тушения огня. Тем не менее, констатирует эксперт, система не сработала, а спецназ вообще приехал спустя почти час после теракта.

«И кульминация. Затем всех этих людей задерживают на границе с беларусью. Подумайте, каким образом можно было попасть в Украину? Каким образом? Ну, ладно, мы сделали окно, например, а как можно было проехать, если границу держат 600 тысяч российских военных? Как бы они прошли без российских военных, как?», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал отставку Данилова с поста секретаря СНБО и назвал вероятные причины такого решения.

Также Politeka писала о том, что Соскин рассказал, почему нельзя и нет смысла мобилизовать молодежь.