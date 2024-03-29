Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак считает, что многие высказывания Данилова в публичной сфере не шли на пользу Украине.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Отставка Данилова – это естественный ход процессов на современном этапе Украины. Я думаю, что это только первая ласточка, и дальше пойдут кадровые решения в правительстве, думаю, это коснется и внешнеполитического ведомства, и экономического блока и так далее. Это первое», - отмечает Дмитрий Спивак.

Во-вторых, добавляет он, в открытых источниках всегда об этом писали, давно уже были какие-то такие линии раскола, недопонимания и конфликта между Даниловым и Ермаком. Да и многие высказывания Данилова в публичной сфере, по мнению эксперта, мягко говоря, не шли на пользу Украине.

И вот последней каплей, перевесившей чашу весов, констатирует гость программы, стали слова Данилова о китайском спецпредставителе Ли Хуэе. И это, подчеркивает он, на фоне того, какие у Украины сложные отношения с Китаем, что мы готовим саммит мира, где нам очень нужно участие Китая, ведь от его позиции зависит позиция глобального Юга, который нам очень нужен.

«Я не думаю, что это было специальное оскорбление, это прямой эфир, он сказал – и сказал. Ну, вот, сказал и, я думаю, что поплатился. Потому что эта фраза подставила и страну, и как бы где-то нивелировала какие-то договоренности между Ермаком и представителям китайского государства в Украине», - заключает Дмитрий Спивак.

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