Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Есть несколько версий по этому поводу. Есть версия от апостола Петра, есть версия от ОПЗЖшников и есть версия от наших географических соседей. Но о том, что уволят Данилова, я говорил где-то 3 месяца назад. Поэтому сейчас говорить, что, ой, вы знаете, это так было неожиданно… Нет, это было ожидаемо, я об этом знал и говорил», - отмечает Георгий Биркадзе.

В частности, рассказывает эксперт, говорят, что Данилова сняли с должности из-за его высказывания в сторону китайского спецпредставителя Ли Хуэя, неправильного произношения его фамилии, мол, это была последняя капля. Как он отмечает, конечно, человек в такой должности должен говорить политкорректно, но мы и так знали стиль высказываний Данилова, а тут еще и говорится о китайцах, которые сегодня так или иначе поддерживают российского агрессора. В общем же, рассуждает эксперт, вряд ли причина в этом, у китайского спецпредставителя такая фамилия, какая есть, и ничего здесь такого нет.

«Дело в другом. Я думаю, что этот вопрос был на повестке дня еще три месяца назад, поэтому это и произошло. И я хочу вам сказать, что вы увидите в ближайшее время еще несколько изменений. Поэтому я в этом ничего такого пока плохого не вижу», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что США могут нам советовать, как побороть коррупцию, но не нужно указывать, что делать с российскими НПЗ.

Также Politeka писала о том, что Фейгин рассказал, повлечет ли теракт в «Крокусе» всплеск мобилизации в россии.





