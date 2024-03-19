Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что в европейской части рф мы можем уничтожить достаточно НПЗ, чтобы российская экономика сильно пострадала.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«россия перерабатывала ежегодно 270 млн тонн нефти, если считать в деньгах, это было 180 млрд долларов. Из этих 180 млрд 110 – это была сырая нефть, а 70 млрд – нефтепродукты. Сегодня провели блестящую операцию (ред. – ГУР, СБУ, ВСУ), и мы можем сказать, что остановлено 12% производства нефти и нефтепродуктов», – отмечает Георгий Биркадзе.

По его словам, пока наши БПЛА летят на 1000 км, нам нужны также большие возможности, а в общей сложности мы можем уничтожить в этой части россии 18 НПЗ, и это уже будет не 12%, а все 60%. Поэтому, констатирует эксперт, нам сейчас нужна помощь, нужно мощное оружие, ракеты, и мы сможем больше.

Как он отмечает, не надо думать, что это советские НПЗ, их уже давно модернизировали, туда вкладывали деньги, а запчасти там американские и европейские, поэтому быстро отстроить и запустить их россияне не смогут, нужно этим пользоваться.

«И я хочу вас заверить, что все это бред, который нам говорят, что там 60 долларов потолок. Все это чепуха на постном масле. Нам нужны ракеты – и мы остановим россию. У них не будет денег, понимаете? И все. Сегодня мы видим, что наши БПЛА, ГУР, СБУ, ВСУ работают на 1000% лучше санкций. Санкции не работают так качественно, как работают ВСУ, вот и все», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, ждать ли нам все-таки французские войска в Украине.

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