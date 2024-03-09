Каждую минуту нам даются ответы. Надо только понять – на какие вопросы.

На первый план выходит не столько заинтересованность Трампа во внешней политике, сколько его заинтересованность в защите границ США, правопорядка, безопасности граждан страны. Подобная риторика часто демонстрирует нелегалов преступниками, обманывающими систему и не платящими налоги. Это – вопрос самодостаточности. И, следовательно, это республиканские ценности, поэтому Трамп их и принял.

Что касается использования вопроса миграции, как политического оружия, то один из ответов Байдена и его администрации – выставление Трампа «расистом». Они говорят, что Трамп боится иностранцев и не гуманно относится к их семьям. Они представляют это как проблему ограниченности и недальновидности. И это, мол, заставляет строить стены и изолировать людей...

В США мы все видели, что Байден допускал различные политические, скажем так, ляпы. Кто-то скажет, что это может быть связано с его солидным возрастом или состоянием здоровья. Я пока не находил никаких достоверных доказательств, кроме того, что все и так видели. Однако, оба кандидата – и Байден, и Трамп – довольно пожилые, а американские избиратели, говорю как есть, устали от людей, у которых период расцвета уже истек. Я это слышал от многих, с которыми общаюсь и общаюсь. Даже слышал подобное от преданных поклонников Трампа. Все предпочли бы молодого кандидата и, соответственно, молодого президента. И этот момент пока вредит обоим основным игрокам.

Так что кандидаты в президенты США такого почтенного возраста – это глубокое разочарование для американских избирателей. Именно так.

Относительно Украины. Республиканцы предпочли бы взять другую позицию по отношению к Украине. Они считают, что ее «захватили» находящиеся под влиянием Сороса структуры. Что Байден извлекал выгоду от коррупции в Украине (дело компании Burisma). Что Украина – поле для разных махинаций и махинаторов типа Пола Манафорта и так далее.

Украине, по-моему, нужно выйти за рамки всего этого и апеллировать к экономической выгоде для Соединенных Штатов. А также – к идеологическому аспекту, несомненно. Ибо эта точка зрения далеко не чужда демократам. Украине следовало бы подчеркивать, что для сохранения мирового порядка западного понимания нужно поддерживать Украину потому, что она борется не только за собственный суверенитет и свободу, но и за свободу человека, за справедливый и лучший образ жизни. Это экзистенциальная борьба. И республиканцы понимают это, потому что верят в «американскую исключительность». Они верят, что США показывают пример. И хотя это иногда выглядит сугубо лозунгами, они все же воспринимаются подавляющим большинством наших консерваторов. Да и образ украинца изменился с «коррумпированного союзника новой демократии, которая сталкивается с проблемами», на образ героя и борца за свободу.

По мнению республиканцев, демократы просто и легко раздают деньги. А республиканцы стремятся к деловому подходу. Они хотят сделок и ответственности. Вот такой у них стиль. Однако наладить хорошие отношения с республиканцами, если они находятся у власти, а особенно с Трампом – это будет тяжелая работа.

Не думаю, что Трамп считает идеологические аргументы достойными внимания. Он – человек сделок, так сказать. И даже если это будет смягчаться любой его администрацией в случае его избрания президентом, то, я считаю, главный посыл должен быть таким: это экономическая выгода для США, США извлекут выгоду, США выиграет в том или ином направлении. Я думаю, что единственный способ приблизиться к Трампу – через какую-то определенную бизнес-формулу.

Исторически так сложилось, что не только Украина, но и многие другие страны решают вопросы в США таким образом: либо официальное взаимодействие, официальные визиты и тому подобное, либо обращение к лоббистским фирмам. И то и другое – адекватные и важные шаги. По моему мнению, когда вы систематически тратите на это время, когда посещаете разных деятелей, конгрессменов, губернаторов, мэров, оставляете более глубокий след, устанавливаете длительные отношения. Все эти люди, все эти влиятельные лица, в результате становятся вашими адвокатами в США. Поэтому я большой сторонник построения неформальных отношений доброй воли. Да, это занимает больше времени, но динамика будет, в конце концов, лучше. Особенно важными я бы назвал визиты в аналитические центры, благотворительные организации, визиты в университеты, ученые. В США ценят образованных людей.

Я бы предостерег украинских дипломатов, чиновников и разного рода должностных лиц: нужно быть осторожными в общении со СМИ. Я бы также предостерегал их от общения с непроверенными и неофициальными контактами, продающими мечты, предлагающими замечательные, но слишком простые решения. Ведь зарабатывание денег на политике в Соединенных Штатах – очень распространенное явление. И именно поэтому я и прошу украинцев быть очень осторожными, потому что, как известно, маленькая ошибка может разжечь большой скандал или создать большую проблему.