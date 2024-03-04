5 марта во вторник состоится очередное заседание Кассационного хозяйственного суда по делу о незаконной покупке здания первой в Европе фитоклиники академика Даниила Зубицкого. Ответчиком по этому делу выступает компания, связанная с « Dragon Capital » Томаша Фиалы.

Об этом пишет у себя в Фейсбуке Игорь Зубицкий.

По словам Игоря Зубицкого, сына всемирно известного украинского врача Даниила Зубицкого, «завтра состоится, по его мнению, решающее заседание, где судьи определят: будет ли наследие великого украинского врача Данилы Зубицкого служить на благо нашего государства, наших людей или уйдет в бесславное небытие из-за действий откровенных подонков и мародеров».

«Уже несколько месяцев я активно занимаюсь проектом организаций фитоклинической реабилитации и постреабилитации наших военнослужащих. Еще летом прошлого года я увлекся идеей о том, что бесценное наследие моего отца, выдающегося украинского врача Даниила Зубицкого, должно заработать в полную мощь для восстановления полноценного здоровья наших защитников. Все это время я проводил в разъездах и переговорах с представителями разных организаций и структур. Среди них и ветеранские объединения, и волонтерские организации и движения, и действующие оружейные формирования. Мои собеседники достаточно активно интересовались судьбой нашей клиники, что с ней сейчас, почему ее похитили и какова позиция судей по этому вопросу. Я все рассказал. Да, клинику украли и перепродали. Также стало известно, что наши враги пытались и сейчас пытаются воспользоваться телефонным правом, а также фактически неограниченным финансовым ресурсом, чтобы повлиять на позицию судей», - заявил Игорь Зубицкий.

Вместе с тем, сын известного врача категорически отверг предложение военных и волонтеров относительно их публичной поддержки во время заседания суда. «Мне было очень приятно и тепло на душе, но честно скажу: несмотря на сложность ситуации, я отказался от такого шага. Я не хочу, чтобы нас обвинили в том, что делают наши враги – в давлении на суд или принуждении судей вынести то или иное решение. Я против этого! Судьи сами прекрасно понимают, что такое законность и справедливость и осознают все возможные последствия своих решений», - подчеркнул Игорь Зубицкий.