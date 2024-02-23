В период с 19 по 23 февраля т.г. Государственная служба финансового мониторинга Украины (по квоте Комитета Совета Европы MONEYVAL и при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI)) приняла участие в очередном Пленарном заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF в г. Париж, Французская Республика.

Указанные заседания состоялись в канун второй годовщины неспровоцированного, полномасштабного и кровопролитного вторжения РФ в Украину.

В ходе Пленарной недели FATF рассмотрен ряд вопросов, касающихся глобальных мер, предпринимаемых FATF и его членами в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПИК/ФТ/ФРЗМЗ).

Важным для Украины было рассмотрение вопроса о дальнейшем применении в РФ санкций за нарушение ею Стандартов ПИК/ФТ/ФРСМЗ, продуцирующих ежедневно растущие риски и угрозы вследствие ее продолжающейся кровопролитной агрессии против Украины.

По результатам Пленарного заседания, FATF принято соответствующее Заявление , размещенное на его официальном веб-сайте.

Согласно заявлению, члены FATF с беспокойством отмечают потенциальные риски для международной финансовой системы, включая растущие финансовые связи РФ со странами, на которые распространяются контрмеры FATF, риски финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также вредоносную киберактивность и атаки программ. Ввиду серьезности этих рисков многие члены FATF принимают проактивные меры по защите себя и Глобальной финансовой системы.

FATF призывает все юрисдикции продолжать сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков. Как и с начала агрессивной войны РФ, члены FATF будут продолжать следить за ситуацией и рисками, угрожающими глобальной финансовой системе. Как приостановленный член FATF, РФ остается ответственной за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF.

Также, учитывая вторую годовщину с начала агрессии РФ против Украины, FATF подтверждает свое Заявление опубликованное 24.02.2023 г.

В рамках заседаний Госфинмониторингом проведено значительное количество двусторонних встреч с делегациями стран-членов FATF и другими участниками Пленума на которых были обсуждены дальнейшие совместные действия для защиты международной финансовой системы в т.ч. от рисков, несущих РФ.

По завершению Пленарного заседания FATF Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский отметил единство позиций делегаций стран-членов по оставлению в силе решения о приостановлении членства РФ в FATF. Также Игорь Черкасский поблагодарил за прогресс и подтвердил, что работа над изучением рисков и угроз, которую несет РФ для Глобальной финансовой системы, продолжается. Коммуникация с FATF относительно ответного реагирования также будет реализована.

Госфинмониторинг будет продолжать принимать меры с целью реагирования на риски и угрозы, создаваемые РФ в сфере отмывания средств, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, а также наложение санкций на страну-агрессора.