Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что не гибель Навального в тюрьме должна стать трагедией для Запада, а гибель украинцев каждый день на фронте и в своих домах от российских ракет.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, это новость, которая действительно всех встряхнула, - смерть российского политзаключенного Навального. Тем не менее, напоминает он, это тоже был человек с имперскими амбициями, он многое хотел и рассказывал в таком же духе.

«Если кто-то думает, что это действительно либерал, вы очень ошибаетесь. Это еще худший империалист, он рассказывал о каком-то бутерброде, будто Крым передавать нельзя, и говорил в 2008 году не о грузинах, а грызунах, так он называл грузин», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

В то же время эксперт утверждает, что не надо абсолютизировать смерть Навального, мол, теперь Запад осознает, кто такой путин, потому что до этого у нас постоянно гибли украинцы на фронте и в мирных городах, вот это настоящая трагедия. Также, добавляет он, сейчас все вспоминают слова Байдена в 2021 году, что против россии предпримут какие-то жесткие меры, если Навальный умрет в тюрьме, но это странно, потому что россия и до этого уже сделала достаточно для того, чтобы предпринять против нее жесткие меры.

«Я считаю, что сегодня нам нужно говорить о том, чтобы оказать Украине быстро помощь. А что мы видим сегодня? Конгресс идет отдыхать, каникулы до 28 февраля, я считаю, что это кощунство», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что до 2025 года у нас аграрный безвиз, есть закон, есть правила, которых нужно соблюдать, поляки на границе делают то, что хотят.

Также Politeka писала, что Томенко рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.





