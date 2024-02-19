Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал гибель главы российской оппозиции Навального и заявил, что его убил путинский режим и все, кто его поддерживают.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В россии в тюрьме умер Алексей Навальный. И о мертвом Алексее Навальном мы будет говорить только хорошо, конечно. Этот человек ровно год назад, 24 февраля 2023 года, в первую годовщину войны опубликовал свою программу в отношении Украины, которая предусматривала полный вывод всех войск россии со всей территории Украины, включая Крым, выплату репараций Украине и осуждение всех военных преступников», - отмечает Михаил Шейтельман.

В этом плане, констатирует он, Навальный был один против всего российского руководства, и он знал, на что шел, когда вернулся в рф. К тому же, добавляет политтехнолог, мы же и так знали, что главу российской оппозиции пытают в тюрьме, что он мог умереть каждый день, ведь он уже 30 раз был в штрафном изоляторе, да и вернулся он в рф, не долечившись, потому что его отравили россияне до этого.

«И, конечно, он не умер, конечно, его убили. Убил его путин и его подручные, все его подручные, и сотни человек, которые вокруг него непосредственно, и те десятки тысяч, миллионы чиновников, и десятки миллионов, а может 100 миллионов россиян, которые поддерживают путина, тоже убили Алексея Навального», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

После этого, утверждает эксперт, Запад не может относиться к россии, как раньше, если были нужны еще какие-то доказательства в преступности путинского режима, то вот они – убийство главы оппозиции, и точно так же умирают и другие безызвестные люди в тюрьмах в Крыму, на Донбассе, в оккупированной Херсонской, Запорожской областях.

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