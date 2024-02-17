Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что мир постепенно становится биполярным, поэтому у НАТО скоро может появиться соперник.

Об этом он рассказал на своем канале.

“НАТО позиционирует себя как блок для защиты своих интересов, защиты от нападения. Но кто на кого нападает? На американцев нельзя напасть, они географически так находятся, что на них нельзя напасть, на них никто никогда не нападет”, - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, нельзя отрицать тот факт, что США используют НАТО в собственных внешнеполитических интересах. Как отметил Дмитрий Спивак, США должны понимать, что в конце-концов у НАТО появится соперник, ведь мир постепенно движется к биполярности.

“Китай, Индия, Сирия, Иран, страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока не входят в НАТО. А давайте теперь представим, что они создадут свой альтернативный военный блок. Не слабая будет история, согласитесь. Сопоставимы будут силы НАТО и вот этого гипотетического блока, основанного на БРИКС”, - заявил Дмитрий Спивак.

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