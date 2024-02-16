Что думают в США о недавнем интервью путина американскому журналисту и одному из самых ярых сторонников бывшего президента Трампа Такера Карлсона?

Я выскажу собственное мнение, как гражданин США, учитывая то, что говорили и говорят у нас о том «разговоре» как на уровне рядовых граждан, так и в наших политических кругах.

Все это, по-моему, выглядит довольно странным. Думаю, стоит начать с того, кто такой Такер Карлсон и как он воспринимается сегодня.

Карлсон был, пожалуй, самым известным и популярным консервативным обозревателем в США. У него было собственное ток-шоу на телеканале Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном». Это огромная платформа, отстаивающая консервативную позицию и являющаяся частью консервативного истеблишмента. Были у Карлсона попытки и на некоторых других площадках обнародовать позицию, например там, где я часто публикую собственные статьи – Newsmax. Это одна из успешных платформ, которая выдержала многое и считается у нас мощной. Но, Fox News – это для истеблишмента.

В апреле прошлого года Такера Карлсона вдруг уволили из Fox News. О причинах такого шага много писалось в СМИ. Хотя Карлсон был слишком высокооплачиваемым и очень популярным ведущим. После этого он как будто потерялся. Да, у него есть собственный сайт, собственные материалы он размещает в соцсети Х (бывший Твиттер), у него миллионы людей, которые все равно за ним следуют. Когда он был звездой на Fox News, то пропагандировал протрамповскую позицию, но, конечно, более умеренно и обоснованно это делал. Все равно позиция Карлсона была соответствующей – он откровенно не оправдывал российскую агрессию в Украине, но объяснял, почему такое произошло, ставя под вопрос любую помощь Украине от США. Мол, это не приоритет США, мол, это конфликт двух государств, имеющих собственную историю отношений и собственные проблемы. В результате Такера Карлсона у нас начали воспринимать человеком, который, скажу так, косвенно оправдывает вторжение российской федерации в Украину.

Это неправильно, конечно, но такова была консервативная позиция, которую Такер Карлсон высказывал дипломатично. И давал таким образом время и возможность для размышлений лицам, кто все же склонялся к откровенно экстремальной позиции. У нас есть несколько подобных известных политиков, приставших на подобный экстремизм. Но, на мой взгляд, это больше приходило на то, что некоторым из них просто платили, как лоббистам пророссийской позиции. Потому что некоторые у нас просто экстремально поддерживали российскую пропаганду на тему войны в Украине и это было заметно.

Так что, когда в результате Такер Карлсон оказался, скажем так, негде, то очевидно, что ему предложили взять это интервью у путина. Не знаю, что там было за кулисами. Я Такера Карлсона лично не знаю, в свое время познакомился с его братом, который живет в Сан-Диего, что недалеко от меня. Он в чем-то похож на Такера, но они все-таки разные.

Такер Карлсон в свое время был дико популярен, а сейчас у него достойной платформы просто нет. Считаю, по этой причине ему самому было интересно (и нужно так это выглядит) к себе как-то привлечь большое внимание. Интервью у путина – это был рискованный карьерный шаг с его стороны. Почему рискованный? Многие у нас считают, что это интервью было откровенно слабым и что Такером Карлсоном воспользовались, чтобы оправдать позицию россии и отбелить путина. Возникло очень негативное отношение у американцев к Такеру в связи с этим интервью. Говорят, что он слаб, подхалим и т.д. Имеет место огромный негатив.

Честно говоря, есть и те, кто пытаются как-то оправдать такое интервью. Они говорят, что взять интервью у Путина вообще крайне тяжело, поскольку хозяина кремля неплохо готовят и он берет наконец полный контроль над разговором. То есть, если бы они начать спорить или ссориться, то пути просто поднялись, ушли и ни одного интервью не было бы вообще.

Я смотрел это интервью. Не могу сказать, что Карлсон уже так и слишком сильно прогибался перед путином. Он все же пытался задавать сложные вопросы – и по Китаю, и по аресту журналиста WSJ Эвана Гершковича. Нельзя однозначно говорить, что Такер был слишком сладким в своих вопросах. Но, подавляющее большинство американцев восприняли интервью крайне критично и отрицательно. Многие высказали мнение, что у Карлсона были «связаны руки». Но он хорошо представлял куда и к кому едет на разговор.

Это интервью в результате сделает Карлсона или снова очень интересным (если он куда-то пойдет с этим всем материалом), или же, если ничего заметного не произойдет и Карлсон просто что-то с этим будет делать на Х и все, то это может оказаться для него кар фингалом, когда люди его будут воспринимать несерьезным ангажированным журналистом.

Так, с одной стороны, уникально взять интервью у диктатора и тирана, который часто погружается в собственную странную историю, хотя не является историком. Путин пытается что-то объяснить по каким-то собственным соображениям, претендуя на некую собственную истину. Разумеется, у таких людей интервью брать очень и очень тяжело – путин задолго говорит, полностью контролирует разговор, не дает задать вопросы, кроме тех, которые сам считает правильными. Он это не делает так, как Трамп – прямолинейно, а делает как среднеопытный бюрократ, притворяющийся откровенным и искренним.

Карлсона сейчас атакуют за это интервью. Если бы он был неизвестным или не очень известным, это бы еще как-то объяснялось. Но Карлсон – мегаизвестный. Поэтому, если бы он сделал какой-то удачный ход, если бы интервью обнажило какие-то интересные неожиданные темы – скандальные или неоднозначные, если бы Путин в чем-то признался или что-то признал, тогда было бы другое дело. А вышло так, как все увидели – Карлсон приехал, ему никто никаких гарантий не давал, а все условия были исключительно со стороны России. Убежден, что все вопросы были заранее обсуждены и ничего бы резонансного из этого не вышло априори.

Есть мнение, что Такер Карлсон может оказаться вице-президентом в случае победы Трампа на выборах. Думаю, что мог бы. Да, он умный, причесанный, мог бы многое объяснять кому-то. Но, сегодня даже не знаю, как после этого интервью сложится его дальнейшая карьера. Даже далеко не все республиканцы понимают, зачем он делал это интервью с Путиным. Поэтому, да, он может стать вице-президентом при Трампе. Вопрос только – а выберут Трампа?

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)





